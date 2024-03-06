Голливудская актриса снялась в откровенном наряде в честь дня рождения

Голливудская актриса Джессика Бил снялась в честь своего дня рождения в откровенном наряде, приняв необычную позу на фото. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 42-летняя жена певца Джастина Тимберлейка примерила черные капроновые чулки, мини-юбку в тон и туфли на высоких каблуках. Помимо этого, она надела укороченную меховую шубу. При этом она лежала на диване, подняв ноги вверх.

В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и несколько массивных колец. Кроме того, Бил распустила волосы и нанесла ярко-красную помаду на губы. «Не жена мафии, а ее босс», — подписала она пост.

В январе голливудская актриса Джессика Бил рассказала о неожиданной привычке при принятии душа. Супруга певца Джастина Тимберлейка призналась, что любит есть во время купания.