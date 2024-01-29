Голливудская актриса рассказала о неожиданной привычке при принятии душа

Голливудская актриса Джессика Бил рассказала о своей неожиданной привычке при принятии душа. На эту тему она высказалась в личном TikTok-аккаунте, насчитывающем 477 тысяч подписчиков.

41-летняя жена певца Джастина Тимберлейка призналась, что любит есть во время купания. «Мне нравится откусить еду или сделать глоток кофе или йогурта, а затем положить блюдо на выступ ванной и продолжать мыться. Главное, держать еду и напитки подальше от шампуня и мыла», — заявила модель.

По словам Бил, важно жевать с закрытыми губами, чтобы вода не попадала в рот. «Мое любимое занятие. К тому же оно экономит время», — заключила манекенщица в ролике, который поддержали комментаторы. «Это единственное место, где я могу поесть в одиночестве», «У меня четверо детей, и я очень тебя понимаю», — высказывались зрители.

В августе 2023 года врачи раскрыли вызывающие облысение привычки при принятии душа. По словам медиков, горячая вода неблагоприятно воздействует на пряди, делая их ломкими.