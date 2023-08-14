Врачи раскрыли вызывающие облысение привычки при принятии душа

Трихолог Мэнди Бюхнер: горячая вода при принятии душа вызывает облысение

Сертифицированные трихологи Мэнди Бюхнер и Уильям Гауниц раскрыли вызывающие облысение привычки при принятии душа. Соответствующий материал появился на сайте издания Huffpost.

По словам врачей, горячая вода неблагоприятно воздействует на пряди, делая их ломкими. Кроме того, повышенные температуры повреждают защитный слой кожи головы. «Ваша кожа головы, как и ваша кожа и кишечник, имеет тонкий баланс бактерий и грибков. Когда что-то выходит из равновесия, нездоровые бактерии и грибки могут размножаться с высокой скоростью, что возможно приведет к воспалению, перхоти, себорейному дерматиту, чрезмерно сухой или жирной коже головы», — объяснил Гауниц.

Мытье головы шампунем также влияет на состояние прядей, считают эксперты. В составе средства содержатся сульфаты, которые при частом использовании могут вызвать раздражение и повредить волосяные фолликулы. В связи с этим специалисты посоветовали присмотреться к продуктам, в которых отсутствуют упомянутые компоненты. Помимо прочего, рекомендуется прибегать к мытью голову не чаще, чем два раза в неделю, не промывая при этом отдельно концы.

В заключение собеседники издания обратили внимание на сушку волос посредством хлопчатобумажных полотенец. «Такие изделия имеют очень большие хлопковые волокна, которые тянут и создают нагрузку на кутикулы и фолликулы волос», — предупредила Бюхнер и предложила прибегнуть полотенцам из микрофибры или к ненужной футболке.

Ранее дерматолог-косметолог Татьяна Серебрякова раскрыла россиянкам правильный способ мытья жирных волос. В первую очередь следует подобрать соответствующий уход, ориентируясь на состояние корней, а не концов. Кроме того, предпочтительно удалять загрязнения с волос данного типа утром и дважды намыливать голову, предварительно вспенив шампунь в руках, отметила эксперт.