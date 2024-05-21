Президент Аргентины исключил разрыв отношений с Испанией

Президент Аргентины Милей заявил, что отношения с Испанией не будут разорваны

Отношения Аргентины и Испании не будут разорваны, несмотря на конфликт между президентами двух стран. Об этом заявил глава аргентинского государства Хавьер Милей, передает РИА Новости.

В начале мая глава Минтранса Испании Оскар Пуэнте назвал президента Аргентины «очень плохим человеком» и предположил, что тот находится под влиянием «неких веществ». Пресс-служба Милея назвала эти заявления клеветой.

Ранее стало известно, что Колумбия выслала аргентинских дипломатов из-за слов президента Аргентины Хавьера Милея о колумбийском лидере Густаво Петро.

Таким образом, колумбийские власти отреагировали на интервью Милея CNN Español, в котором он заявил, что из-за социалистического пути развития Венесуэла стала «мясной лавкой», Куба — «островной тюрьмой» и по такому же пути пошла Колумбия, избрав «коммуниста» и «террориста» Петро.