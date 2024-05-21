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01:34, 21 мая 2024Бывший СССР

Российский солдат починил связь во время обстрела ВСУ

Минобороны: сержант Коваль починил оборудование связи под обстрелом ВСУ

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) сержант Александр Коваль починил оборудование связи, что позволило отразить атаку противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что бойцы ВСУ попытались вернуть ранее утраченные позиции и начали обстрел, повредив средства связи. Коваль оценил ситуацию и приступил к ремонту оборудования, рискуя жизнью.

Благодаря усилиям сержанта восстановить связь удалось в кратчайшие сроки. После этого российские военные отразили атаку противника.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский подтвердил переброску резервов с других направлений под Харьков. Он связал успехи российских военных на харьковском направлении с нехваткой средств противовоздушной обороны (ПВО) у ВСУ и в очередной раз обвинил страны Запада с затягиванием решения по передаче ПВО Киеву.

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      Евгений Силаев
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