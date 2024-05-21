Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:43, 21 мая 2024Силовые структуры

Российского физика посадили на 14 лет по делу о госизмене

Суд приговорил к 14 годам колонии физика Маслова по делу о госизмене

Санкт-Петербургский городской приговорил к 14 годам лишения свободы 77-летнего новосибирского физика Анатолия Маслова, проходившего по уголовному делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Процесс проходил в закрытом режиме из-за грифа «Совершенно секретно». По статье 275 УК РФ («Государственная измена») подсудимому назначено наказание в виде 14 лет в колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с доступом к гостайне на два года.

Прокурор в ходе прений просил приговорить ученого к 17 годам заключения. Маслов свою вину не признает.

Находясь в СИЗО, он перенес сердечный приступ.

Его арестовали летом 2022 года в Новосибирске, затем этапировали в московский изолятор «Лефортово». Он занимал должность главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Уголовное дело засекречено, но сообщалось, что обвинения в госизмене могут быть связаны с передачей данных о гиперзвуке, составляющих государственную тайну.

Маслов является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика. Он награжден первой премией имени академика Петрова, первой премией и золотой медалью имени Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль прокомментировал обстрелы спальных районов в приграничье

      На Украине допустили потерю территорий из-за нехватки людей на фронте

      В Кремле рассказали о тяжелом положении ВСУ на фронте

      Стало известно о состоянии изрезанной ножом на остановке в Москве девушки

      В Донецке сообщили о гибели местного жителя при обстреле ВСУ

      В Кремле заявили о скатывании киевских властей в истерику

      Российского физика посадили на 14 лет по делу о госизмене

      На Украине отказались от введения налога на бездетность

      Кристина Асмус опубликовала фото после кардинальной смены имиджа

      Администрация больницы рассказала новые подробности о состоянии премьера Фицо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше