Российского физика посадили на 14 лет по делу о госизмене

Суд приговорил к 14 годам колонии физика Маслова по делу о госизмене

Санкт-Петербургский городской приговорил к 14 годам лишения свободы 77-летнего новосибирского физика Анатолия Маслова, проходившего по уголовному делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Процесс проходил в закрытом режиме из-за грифа «Совершенно секретно». По статье 275 УК РФ («Государственная измена») подсудимому назначено наказание в виде 14 лет в колонии строгого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с доступом к гостайне на два года.

Прокурор в ходе прений просил приговорить ученого к 17 годам заключения. Маслов свою вину не признает.

Находясь в СИЗО, он перенес сердечный приступ.

Его арестовали летом 2022 года в Новосибирске, затем этапировали в московский изолятор «Лефортово». Он занимал должность главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Уголовное дело засекречено, но сообщалось, что обвинения в госизмене могут быть связаны с передачей данных о гиперзвуке, составляющих государственную тайну.

Маслов является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика. Он награжден первой премией имени академика Петрова, первой премией и золотой медалью имени Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций.