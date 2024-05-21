Стюардессу нашли бездыханной в номере отеля в Азии
NST Online: стюардессу Malaysia Airlines нашли бездыханной в отеле Токио
Стюардессу авиакомпании Malaysia Airlines нашли бездыханной в номере отеля в Токио. Об этом пишет портал NST Online.
По данным издания, у бортпроводницы по имени Норзана Ханим Хамза была пересадка в азиатском городе, но 20 мая она должна была возвращаться в Куала-Лумпур.
Представители перевозчика заверили, что они связались с семьей стюардессы и окажут ее близким необходимую помощь. О других подробностях происшествия не сообщается.
В сентябре 2023 года стюардессу американской авиакомпании American Airlines нашли в отеле Marriott в аэропорту США без признаков жизни и с носком во рту. Никаких следов взлома полицейские не обнаружили.