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15:39, 21 мая 2024Из жизни

Терроризировавшая российский город обезьяна оказалась пьяной

Нападавшая на жителей Комсомольска-на-Амуре обезьяна оказалась пьяной

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Обезьяна, нападавшая на людей в российском городе Комсомольске-на-Амуре, оказалась пьяной. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Хозяйка обезьяны по имени Гарик устроила дома небольшой праздник 18 мая. Гости пили алкоголь, и ее муж решил выпустить питомца из клетки. Гарик попробовал виски, опьянел и сбежал из дома.

Обезьяна агрессивно фыркала и бросалась на людей на улицах города. Известно как минимум о пяти жителях, которых она укусила или поцарапала, среди них — беременная женщина. Тем не менее кто-то отметил, что видел животное спокойным: Гарик мог спокойно поесть с чьих-то рук. Обезьяна также успела съесть тюльпаны. Она терроризировала Комсомольск-на-Амуре, пока ее не поймали и не отвезли в зооцентр «Питон». Опьянение животного подтвердили и полицейские, и ветеринары.

Хозяйка забирать Гарика отказалась. Она рассказала, что питомец стал агрессивным с того момента, как она вышла замуж, поэтому она давно хотела отдать обезьяну кому-то. Пострадавшие от нападения Гарика наблюдаются у врачей, никаких болезней обезьяна им не передала.

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      Юлия Юткина
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