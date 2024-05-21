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12:55, 27 мая 2024Из жизни

Уехавшая в Чехию россиянка рассказала о депортации

«Лента.ру»: россиянка рассказала о депортации из Чехии из-за визовых мошенников

Фото: Fotostand / Dostmann / Globallookpress.com

31-летняя россиянка, уехавшая учиться в Чехию, рассказала, как ее депортировали из страны из-за визовых мошенников. Женщина поделилась подробностями этой истории в интервью «Ленте.ру».

Настя переехала в Чехию из Саратовской области, когда ей было 17 лет. Тогда она хотела обучаться психологии, но передумала и поступила на защиту окружающей среды. А потом снова сменила направление, в этот раз выбор пал на биохимию. По этому направлению девушка и закончила бакалавриат и уже планировала идти в магистратуру, когда внезапно столкнулась с депортацией.

Выяснилось, что Настя доверилась визовым мошенникам. Они обманули ее, и девушка не смогла продлить визу. Россиянка призналась, что до этого момента она иногда жалела о переезде. «Но стоило мне потерять возможность там жить и лишь допустить мысль, что эта страна может быть закрыта для меня навсегда, как я начала гораздо больше ценить свою заграничную жизнь», — добавила она.

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Девушка переживала, что не сможет вернуться. У нее опустились руки, не получалось найти работу. «Думаю, это был такой урок, чтобы научиться ценить то, что имеешь», — сказала она.

В итоге Насте выдали рабочую визу, и она снова уехала в Чехию. Сейчас девушка надеется на скорое получение ПМЖ.

Ранее сообщалось, что уехавшая в Финляндию россиянка рассказала о трудностях, появившихся из-за санкций. Преодолеть их девушке помог куратор из университета, благодаря которому она получила финансовую помощь от местных властей.

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      Юлия Юткина
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