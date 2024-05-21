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16:21, 21 мая 2024Экономика

Уран подорожал после крушения вертолета президента Ирана Раиси

Уран подорожал до 91,35 доллара за фунт после авиакатастрофы с президентом Ирана

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Мировые цены на уран начали расти после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, в результате которой не выжил никто из находившихся на борту. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерсов на уран в понедельник, 20 мая, увеличилась на 0,4 доллара, превысив 91 доллар за фунт. По итогам торгов на бирже Comex уран за день подорожал до 91,35 доллара (плюс 0,44 процента).

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков спрогнозировал, что цены на нефть могут незначительно вырасти на фоне новостей об авиакатастрофе. Он отметил, что значительным влияние на котировки окажется в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке, если будет установлена причастность к инциденту «третьих сил».

Вертолет, на борту которого находились Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица Ирана, потерпел крушение 19 мая. Президент возвращался из Азербайджана, где вместе с коллегой Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы». На фоне этой информации Тегеранская фондовая биржа приостановила работу.

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