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15:13, 21 мая 2024Бывший СССР

В Армении предложили облагать церковь налогами из-за протестов

Спикер Симонян: в Армении церковь нужно облагать налогами из-за протестов

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Церковь в Армении нужно облагать налогами из-за протестов, которые возглавил архиепископ Баграт Галстанян. Об этом заявил спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян, передает ТАСС.

Политик осудил вмешательство церкви в политику. По его словам, недопустимо, чтобы богослужения превращались в митинги.

Симонян также сообщил, что следует рассмотреть, почему священник, которому «целуют ручки», не платит налоги в отличие от бизнесмена, который своими деньгами поддерживает армию.

Ранее Галстанян анонсировал интенсивную борьбу на улицах Еревана, которая приведет протестующих к смене правительства.

До этого архиепископ заявил о необходимости сместить власть в Армении. Он назвал предательской политику армянского правительства из-за решений о демилитаризации и делимитации границы с Азербайджаном.

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      Илья Таксюр
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