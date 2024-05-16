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20:43, 16 мая 2024Бывший СССР

В Армении анонсировали интенсивную борьбу с Пашиняном

Архиепископ Галстанян анонсировал скорое начало интенсивной борьбы с Пашиняном
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В ближайшее время протестующие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начнут интенсивную борьбу. Продолжение протестов в Армении анонсировал возглавляющий протесты глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, передает РИА Новости.

«В ходе предстоящего митинга, о дне, времени и месте которого я скоро сообщу, мы представим дорожную карту, после чего начнется интенсивная борьба, которая приведет нас к желаемому результату», — заявил он.

Митинги против делимитации границы с Азербайджаном начались в Армении 9 мая. Тогда на площади Республики в центре Еревана собрались тысячи человек, одним из требований которых стала отставка действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

Галстанян также назвал «неотложным императивом» смещение власти в Армении. По его словам, власти Армении действуют вопреки всем нормам конституции, законов, права, идентичности, морали и логики и необходимо не бороться с последствиями, а устранять причины.

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      Александр Курбатов
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