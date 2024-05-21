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13:19, 21 мая 2024Мир

В Германии начался второй процесс над «гражданами рейха»

NTV: начался процесс над «гражданами рейха», планировавшими госпереворот в ФРГ

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Во Франкфурте-на-Майне начался второй процесс над девятью членами подпольной организации «граждан рейха» (Reichsbürger) по делу о госперевороте и вооруженном захвате власти в Германии. Об этом сообщается в репортаже NTV.

По информации телеканала, слушания над заговорщиками продлятся до января 2025 года. Нас скамье подсудимых оказались главные организаторы предполагавшегося госпереворота, включая принца Генриха XIII из немецкого аристократического рода Рейсс. Прокуратура инкриминирует им участие в террористической деятельности.

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В декабре 2022 года суд Германии арестовал российскую гражданку по имени Виталия, задержанную ранее вместе с другими подозреваемыми «гражданами рейха». До этого в разных немецких федеральных землях прошли масштабные обыски и задержания причастных к делу.

Заговорщики планировали свергнуть власть в Германии. Они не признавали нынешнюю ФРГ, ее демократические институты и были намерены передать бразды правления Генриху XIII.

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      Глеб Бажуткин
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