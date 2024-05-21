В Госдуме сменили главу комитета по делам национальностей. Занимавший пост депутат со скандалом засудил ветерана СВО

Судившегося с ветераном СВО Геннадия Семигина сняли с поста главы комитета ГД

Депутат Геннадий Семигин снят с поста главы комитета Госдумы. Политик ранее судился с военным корреспондентом и ветераном специальной военной операции (СВО) Евгением Рассказовым.

Фракция «Справедливой России — За правду» приняла решение освободить Семигина от должности председателя комитета по делам национальностей и выдвинуть на нее Яну Лантратову. В пресс-службе политсилы добавили, что данные решения приняты в рамках плановой кадровой ротации.

Семигин подал иск к Рассказову на шесть миллионов рублей

В феврале Семигин подал иск в суд к бывшему бойцу группы «Русич», военкору Рассказову, известному по позывному Топаз. Политик требовал шесть миллионов рублей компенсации за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации. В середине апреля ему присудили 500 тысяч рублей.

Евгений Рассказов Кадр: Mediametrics Live 2 / YouTube

Поводом для разбирательства стала публикация, размещенная на сайте «Патриотов России». В ней говорилось, в частности, о российских военнослужащих, которых якобы приходится «загонять пинками на поле боя» батальону «Ахмат». По словам Семигина, злоумышленники взломали сайт, разместив недостоверную информацию от имени пресс-службы движения.

«Вижу в подобной выходке продолжение целенаправленной работы по дискредитации межнационального мира в стране, который только крепнет в ходе СВО. Я не раз говорил в своих публичных выступлениях о массированной и хорошо финансируемой западом кампании, направленной на возбуждение межнациональной розни. То, что произошло, доказывает ровно это», — подчеркнул он.

На публикацию, в свою очередь, обратил внимание и процитировал Рассказов. Иск от депутата он связывал с тем, что Семигин «обиделся на то, что я обратил внимание общественности на эту его публикацию».

Председатель Союза кинематографистов России, народный артист и режиссер Никита Михалков раскритиковал Семигина, судившегося с Рассказовым.

Михалков подчеркнул, что не хочет давать моральную оценку конфликту, так как это дело суда и прокуратуры. «Но правомерны действия обиженного, оскорбленного депутата? Ну конечно, вполне допускаю это (...) А ведь блогер — участник СВО, при этом запрашиваемая Семигиным сумма была на миллион рублей больше, чем выплата, если бы этот блогер, не дай Бог, был бы убит на фронте (...) Вот это соотношение — насколько оно правомочно?» — задался вопросом режиссер.