Судившегося с ветераном СВО депутата сняли с поста главы комитета Госдумы

Судившегося с военкором депутата Семигина сняли с поста главы комитета Госдумы

Судившегося с военкором и ветераном СВО Евгением Рассказовым депутата Геннадия Семигина сняли с поста главы комитета Госдумы. Соответствующее решение было принято на заседании фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), сообщает во вторник, 21 мая, РИА Новости.

«В рамках ротации фракцией принято решение о освобождении от должности председателя комитета по делам национальностей Геннадия Юрьевича Семигина», — заявил журналистам лидер партии Сергей Миронов.

Он добавил, что в рамках имеющихся у партии квот СРЗП рекомендовала назначить на пост главы комитета по делам национальностей вместо Семигина первого зампреда комитета нижней палаты парламента по просвещению Яну Лантратову.

Ранее в мае Семигина раскритиковал за судебную тяжбу с военкором председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист и режиссер Никита Михалков. «Блогер — участник СВО, при этом запрашиваемая Семигиным сумма была на миллион рублей больше, чем выплата, если бы этот блогер, не дай Бог, был бы убит на фронте (...) Вот это соотношение — насколько оно правомочно?» — задался вопросом режиссер.

Речь идет о ситуации, когда на сайте организации, возглавляемой Семигиным, вышел пост за его подписью, где заявлялось, что батальону «Ахмат» якобы пришлось силой загонять солдат ВС России на поле боя. Депутат впоследствии прокомментировал, что портал был взломан и на нем разместили фейк. Евгений Рассказов счел слова Семигина о взломе сайта отговоркой, поскольку публикация оставалась на сайте долгое время и была удалена только после возникновения резонанса в соцсетях.