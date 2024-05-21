В Кремле заявили о скатывании киевских властей в истерику

Песков: Зеленский и киевские власти скатываются в истерику

Украинские власти, в том числе президент страны Владимир Зеленский, в последнее время делают много истерических заявлений в связи с ухудшением положения государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости

«Различные представители киевского режима и сам Зеленский в последнее время делают много заявлений, иногда скатываясь в истерику», — заявил чиновник.

По его словам, это связано с крайне неблагоприятным положением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Ранее Песков оценил влияние поставок вооружений Киеву на ситуацию на фронте. Он заявил, что даже если они станут систематическими, это не изменит ситуацию на поле боя.

До этого, бывший советник его Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что правление Зеленского приведет страну к катастрофе.