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06:08, 21 мая 2024Экономика

В правительстве России заявили о необходимости роста ввода жилья

Вице-премьер Хуснуллин: ввод жилья должен вырасти на 1,5-2 % в год

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Ввод в эксплуатацию жилья в ближайшие шесть лет должен вырасти на 1,5-2 процента в год. Об этой необходимости заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью РИА Новости.

«Нам, чтобы выполнить указ президента по обновлению жилищного фонда не менее чем на 20 процентов, нужно, чтобы каждый пятый метр в стране к 2030 году был новым. В масштабах страны это очень большая задача», — подчеркнул член правительства.

Вице-премьер отметил, что в минувшем году было введено 110 миллионов квадратных метров жилья. Таким образом, 90 процентов планового результата уже удалось достичь.

Хуснуллин объяснил, что сейчас одна из главных задач — держать темп в 100-120 миллионов квадратных метров. Для этого, по словам вице-премьера, необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию на 1,5-2 процента больше жилья.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года расходы российских регионов на инфраструктуру снизились на 22,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 253,3 миллиарда рублей.

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      Евгений Силаев
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