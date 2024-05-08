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10:40, 8 мая 2024Экономика

Российские регионы резко снизили расходы на инфраструктуру

Sherpa Group: расходы на инфраструктуру в регионах России упали на 22 процента

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В первом квартале 2024 года расходы российских регионов на инфраструктуру снизились на 22,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 253,3 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на обзор исследовательской компании Sherpa Group, специализирующейся на сфере инфраструктуры и проектного финансирования, пишет РБК.

Аналитики объясняют резкое снижение завершением многих проектов и неопределенностью дальнейших планов, однако не исключают, что до конца года падение могут компенсировать. Средства, поступающие из бюджетов регионов, учитываются на основе данных единого портала бюджетной системы. В них входят в том числе расходы на строительство, капитальный ремонт и проектирование объектов транспортной, коммунальной, социальной, телекоммуникационной и энергетической сфер.

В двух федеральных округах — Дальневосточном и Северо-Западном — расходы выросли на 20,3 и 1,2 процента соответственно. Лидерами по сокращению стали Приволжский (ПФО) и Центральный (ЦФО) федеральные округа — минус 42,5 и 31,7 процента.

Как отмечается в исследовании, во втором-третьем кварталах могут сформироваться новые планы, после чего вложения в инфраструктуру возрастут. На такую перспективу указывает объем предусмотренных отраслевых расходов на 2024 год без учета Москвы, который превышает соответствующий показатель за прошлый год почти на 13 процентов.

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Генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров согласился с тем, что текущее замедление может быть действием разовых факторов, например, завершением крупных инфраструктурных проектов. Однако подходящий срок реализации других больших проектов позволяет ожидать увеличение расходов до конца года.

В Sherpa Group напоминают, что снижение региональных расходов может компенсироваться ростом федеральных или частных вложений. Поэтому параллельно с этим параметром необходимо смотреть на ситуацию в строительной отрасли региона.

В соответствии с данными Росстата, в первом квартале рост объема строительных работ замедлился до 3,5 процента, год назад он составлял 10 процентов. Такую ситуацию аналитики оценивают как паузу из-за завершения крупных инфраструктурных строек, меньшей активности региональных и и муниципальных властей в ожидании новых планов и целей, а также осторожностью частных инвесторов, во многом связанной с высокой ключевой ставкой Центробанка.

Ранее сообщалось, что Минфин захотело оптимизировать траты бюджета и повысить эффективность расходов за счет ограничения возможности переноса остатков по госконтрактам и субсидиям на следующий год.

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      Платон Щукин
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