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16:05, 21 мая 2024Путешествия

В России объяснили возможное решение Финляндии открыть границу

Сенатор Цеков: у Финляндии возникли проблемы с закрытием границы с Россией

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

У Финляндии возникли определенные проблемы с закрытием границы с Россией, поэтому власти страны задумались об отмене этого решения. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями».

Сенатор пояснил, что у Финляндии начались проблемы экономического характера после того, как она заняла «абсолютно враждебную позицию в отношении России». Помимо этого, по мнению собеседника издания, возможное решение страны об открытии финско-российской границы связано с давлением со стороны жителей приграничных городов, которые «неплохо жили» за счет торговли и туризма с Россией.

О том, что власти Финляндии задумались об открытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией, стало известно 21 мая. Соответствующий законопроект «О выдворении» рассмотрит парламент страны.

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      Алина Черненко
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