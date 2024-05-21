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17:27, 21 мая 2024Ценности

В сети раскритиковали откровенный образ жены Павла Прилучного

Фото: @zepyur_brutyan

Жена российского актера Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, показала новые фото в откровенном образе и была раскритикована в сети словами «надо поработать над собой». Соотвествующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 28-летняя знаменитость примерила черное корсетное платье из кожи без бретелей. Упомянутый наряд дополняла кружевная юбка и длинные перчатки из фатина. В качестве украшений супруга актера выбрала жемчужное колье. Кроме того, ей сделали макияж с графическими стрелками.

Поклонники оценили образ знаменитости в комментариях под постом. «Где-то Паша говорил про скромность», «Ну простая, самая обычная, как ни крути», «Фото хорошие, но, к сожалению, нет изюминки и естественности, не в обиду, надо поработать над собой», — высказались они.

В марте жену Павла Прилучного после смены имиджа сравнили с Агатой Муцениеце. Она предстала в вязаном свитшоте коричневого цвета и показала новый цвет волос. Так, звезда решила избавиться от темных прядей, выкрасив их в светлый оттенок.

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      Екатерина Ештокина
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