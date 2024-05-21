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19:45, 21 мая 2024Из жизни

«Волшебное кольцо» выставят на аукцион за 800 тысяч рублей

Средневековое золотое кольцо выставят на аукцион за 800 тысяч рублей

Фото: @timelessauctions

«Волшебное кольцо», найденное недалеко от города Абингдон в Великобритании, выставят на аукцион. Об этом сообщает издание Swindon Advertiser.

В сентябре 2018 года кладоискатель Крис Вейр при помощи металлоискателя обнаружил средневековое золотое кольцо, датируемое XIII-XIV веками. В украшение вставлен сапфир, а на золоте выгравирована надпись: «NI ONAN NRIO ONIC/ NIAI AINO NAN». Ее смысл не раскрыт до сих пор. По одной из версий, изготовители кольца считали ее магической. Не исключено также, что гравер просто не знал грамоты, но пытался создать видимость значащей фразы.

Артефакт был зарегистрирован Британским музеем и проверен Интерполом на предмет кражи. Кольцо, получившее название «Дрейтон» (The Drayton), будет выставлено на аукцион. Ожидается, что за него удастся выручить от пяти до семи тысяч фунтов стерлингов (от 576 до 806 тысяч рублей).

Представитель аукционного дома Timeline Auctions Аарон Хаммонд выразил удивление, что кладоискатели по-прежнему находят археологические артефакты, хотя страна, казалось бы, уже полностью изучена. «Меня поражает, что они обнаруживают предметы, которые мы могли бы никогда и не увидеть без их усилий и предприимчивости», — объяснил он. По его мнению, именно благодаря таким людям, как Вейр, историки продолжают получать ценную информацию о прошлом Великобритании.

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Ранее сообщалось, что британский кладоискатель лишится 92 миллионов рублей из-за найденных им сокровищ викингов. Он не задекларировал найденное и пытался тайно продать его коллекционерам. В итоге его приговорили к тюремному заключению и назначили ему огромный штраф.

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      Юлия Юткина
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