Кладоискатель лишится 92 миллионов рублей из-за найденных им сокровищ викингов

Кладоискатель Пауэлл лишится 800 тысяч фунтов за сокрытие сокровищ викингов

Британский кладоискатель Джордж Пауэлл лишился права на апелляцию и не сможет избежать огромного штрафа за сокрытие сокровищ викингов, которые он нашел девять лет назад. Об этом сообщает South Wales Argus.

В 2015 году Пауэлл и его напарник Лейтон Дэвис наткнулись на древний клад, когда прочесывали с металлоискателями окрестности города Ай в графстве Херефордшир. Среди прочего, они откопали золотое кольцо IX века, браслет с головой дракона, серебряный слиток, датируемый V веком хрустальный кулон и более 300 монет, среди которых были те, что относятся к периоду правления короля Альфреда Великого. Общая стоимость находки оценивалась в три миллиона фунтов стерлингов (345 миллионов рублей).

Пауэлл и Дэвис не стали декларировать сокровища и попытались тайно продать их коллекционерам маленькими партиями. Несмотря на предосторожности, об этом узнали в правоохранительных органах. В 2019 году Пауэлла приговорили к шести с половиной годам лишения свободы. Дэвису дали пять лет тюрьмы. В декабре 2022 года суд потребовал, чтобы каждый кладоискатель выплатил более 800 тысяч фунтов стерлингов (92 миллиона рублей). В случае отказа они останутся за решеткой на пять лет и дольше.

Пауэлл пытался оспорить это решение, однако его ходатайство отвергли. Судьи, которые рассматривали его просьбу, сочли решение суда о выплате 800 тысяч фунтов стерлингов «справедливым, хорошо аргументированным, логичным и основанным на доказательствах» и отказали ему в апелляции.

Ранее кладоискатель из Великобритании нашел в поле 12 золотых монет, изготовленных в 150 году до нашей эры. Клад обнаружил в Бакингемшире 68-летний Стивен Элдридж при помощи металлоискателя.