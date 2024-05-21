Врачи спасли россиянку с опухолью весом 14 килограммов

В Москве женщине удалили опухоль яичников весом 14 килограммов

48-летней женщине в Московском областном онкологическом диспансере удалили опухоль, вес которой составлял около трети от всей массы ее тела. Об этом рассказала пресс-служба больницы в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина была госпитализирована с жалобами на боли и рост живота в объеме — обнаружилось, что у нее рак яичников III стадии. При поступлении ее вес составлял всего 50 килограммов. Вес удаленной врачами опухоли составил 14 килограммов.

«Опухоль сдавливала все органы брюшной полости, что не позволяло нормально питаться, передвигаться, дышать и вести повседневный образ жизни. Мы удалили матку с придатками и двумя опухолями, что позволило пациентке вернуться к нормальной жизни», — рассказала заведующая отделением онкогинекологии №4 Московского областного онкологического диспансера Ирина Карьгина о том, как спасли москвичку.

В больнице уточнили, что послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентке была назначена химиотерапия.

Ранее сообщалось, что у москвички, которую два года ошибочно лечили от рака, нашли редкий синдром — брюшную жабу. По словам врача-хирурга Бориса Руденко, это хроническая ишемия кишечника, вызывающая острые приступы боли.