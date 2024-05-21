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20:39, 21 мая 2024Силовые структуры

Задержанным за расправу над жителями Херсонской области предъявили обвинения

Подозреваемым в убийстве 7 человек в селе Абрикосовка грозит пожизненный срок

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Двум военнослужащим, задержанным за расправу над семью жителями села Абрикосовка Херсонской области, предъявили обвинения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Тело первой жертвы военных со следами ожогов и огнестрельных ранений было обнаружено утром 24 апреля в одном из сел Херсонской области. Позже число потерпевших от их действий выросло до семи человек, а все тела, по данным правоохранительных органов, были найдены в разных местах в Подо-Калиновке и Абрикосовке.

Подозреваемых в жестоком преступлении задержали на следующий день. Ими оказались двое российских солдат Александр Осипов и Александр Кайгородцев — их передали военной полиции.

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      Олеся Мицкевич
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