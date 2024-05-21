Задержанным за расправу над жителями Херсонской области предъявили обвинения
Двум военнослужащим, задержанным за расправу над семью жителями села Абрикосовка Херсонской области, предъявили обвинения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным агентства, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Тело первой жертвы военных со следами ожогов и огнестрельных ранений было обнаружено утром 24 апреля в одном из сел Херсонской области. Позже число потерпевших от их действий выросло до семи человек, а все тела, по данным правоохранительных органов, были найдены в разных местах в Подо-Калиновке и Абрикосовке.
Подозреваемых в жестоком преступлении задержали на следующий день. Ими оказались двое российских солдат Александр Осипов и Александр Кайгородцев — их передали военной полиции.