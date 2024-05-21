Замглавы МИД Ирана представит страну на встрече глав ведомств ШОС в Астане
Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари представит страну на заседании Совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) в Астане вместо министра Хосейна Амира Абдоллахиана. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что встреча началась утром 21 мая. В гостиницу, где проходит заседание, уже прибывают члены делегаций и представители внешнеполитических ведомств стран-участниц.
Москву на заседании представляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил, что участие Лаврова в заседании совета министров иностранных дел ШОС показывает итог отношения Запада к России. По его словам, это показывает переориентацию Москвы на страны Азии.