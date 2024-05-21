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11:08, 21 мая 2024Мир

Замглавы МИД Ирана представит страну на встрече глав ведомств ШОС в Астане

Замглавы МИД Ирана Сафари представит страну на встрече глав ведомств ШОС

Фото: Faisal Mahmood / Reuters

Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари представит страну на заседании Совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) в Астане вместо министра Хосейна Амира Абдоллахиана. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что встреча началась утром 21 мая. В гостиницу, где проходит заседание, уже прибывают члены делегаций и представители внешнеполитических ведомств стран-участниц.

Москву на заседании представляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил, что участие Лаврова в заседании совета министров иностранных дел ШОС показывает итог отношения Запада к России. По его словам, это показывает переориентацию Москвы на страны Азии.

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      Виктория Кондратьева
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