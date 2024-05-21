Замглавы МИД Ирана представит страну на встрече глав ведомств ШОС в Астане

Замглавы МИД Ирана Сафари представит страну на встрече глав ведомств ШОС

Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари представит страну на заседании Совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) в Астане вместо министра Хосейна Амира Абдоллахиана. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что встреча началась утром 21 мая. В гостиницу, где проходит заседание, уже прибывают члены делегаций и представители внешнеполитических ведомств стран-участниц.

Москву на заседании представляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил, что участие Лаврова в заседании совета министров иностранных дел ШОС показывает итог отношения Запада к России. По его словам, это показывает переориентацию Москвы на страны Азии.

