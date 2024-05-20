Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:17, 20 мая 2024Мир

Участие Лаврова в заседании ШОС назвали итогом отношения Запада к России

Совет при президенте: участие Лаврова в СМИД ШОС — итог отношения Запада к РФ

Фото: Юрий Кочетков / POOL / Reuters

Участие главы российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в заседании совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) показывает итог отношения Запада к России, а также переориентацию Москвы на страны Азии. С таким заявлением выступил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, его цитирует РИА Новости.

«Это (участие в Лаврова СМИД ШОС — прим. «Ленты.ру») следствие отношения Запада к нам. Визит Лаврова — это совершенно открытая демонстрация переориентации на страны Юго-Восточной Азии», — сказал он.

По словам Безпалько, изменение российского политического курса связано с тем, что Запад «теряет структуру доминирования», и поэтому Россия «перенаправляет свою политику в Юго-Восточную Азию».

19 мая Лавров прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав МИД ШОС. Глава МИД планирует обсудить подготовку к саммиту организации с коллегами и актуальные международные темы.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Ирана подтвердили гибель президента Раиси. Кто может стать его преемником и что известно о новых выборах?

      Россия стала главным рынком для китайских автомобилей

      В ДНР сообщили о бегстве ВСУ в районе Угледара

      Туристы обратились в полицию из-за счета на 142 тысячи рублей в ресторане Турции

      В МИД подтвердили настроение России на сотрудничество с Ираном

      В Белгороде прогремели взрывы после объявления ракетной опасности

      Создана флешка для хранения данных в течение сотен лет

      Названы главные риски после гибели президента Ирана в авиакатастрофе

      На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

      92-летняя россиянка два дня пролежала на земле в лесу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше