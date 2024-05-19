Глава МИД России прибыл в Астану для участия в министерской встрече ШОС

Лавров прибыл в Астану, где примет участие в заседании Совета ШОС

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

Лавров, как сообщает агентство, планирует обсудить подготовку к саммиту организации с коллегами и актуальные международные темы. Особое внимание планируется уделить перспективам развития объединения ШОС и его адаптации к формированию нового миропорядка.

В апреле Лавров сообщил, что Россия совместно с Китаем будет решать проблему санкций. Он добавил, что китайская сторона предложила формулу «двойного противодействия против двойного сдерживания» для обхода санкционного давления.

Помимо этого, глава дипломатического ведомства называл неактуальным партнерство России и ЕС как минимум на одно поколение.