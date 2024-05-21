Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:51, 21 мая 2024Бывший СССР

Зеленский отверг необходимость доказывать наличие демократии на Украине

Зеленский заявил, что Украина не должна доказывать наличие демократии в стране

Фото: Oficina de prensa de la presidencia de Ucrania / AP

Украина не должна никому доказывать, что в стране есть демократия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times (NYT).

По его словам, народ Украины отстаивает свою демократию на полях сражений и делает это без лишних слов и риторических заявлений.

Ранее Зеленский заявил о продлении своего срока из-за военного положения. По его словам, он не смог бы оценить качество своей деятельности на посту главы государства по этическим соображениям.

До этого на Украине создали петицию с требованием вручить Зеленскому повестку на фронт после истечения его президентского срока.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме сменили главу комитета по делам национальностей. Занимавший пост депутат со скандалом засудил ветерана СВО

      Опубликован полный список жертв обрушения дома в Белгороде из-за атаки ВСУ

      Восемь раз переводивший деньги «Азову» украинец предстанет перед судом в ЛНР

      Зеленский призвал к дипломатии без переговоров с Россией

      ФСБ поймала на подкупе замглавы оборонного предприятия

      В Крыму опровергли информацию о сборе на инсулин

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема примерила платье с глубоким декольте

      Зеленский отверг необходимость доказывать наличие демократии на Украине

      Нетаньяху сравнил ордер МУС на свой арест с теорией заговора

      Боррель призвал выполнить решение МУС по аресту Нетаньяху

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше