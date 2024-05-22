«Аталанта» выиграла Лигу Европы

«Аталанта» победила «Байер» с разгромным счетом 3:0 и выиграла Лигу Европы

«Аталанта» разгромила «Байер» и выиграла Лигу Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Дублине (Ирландия) и завершилась со счетом 3:0. Одержать победу итальянской команде помог хет-трик Адемолы Лукмана (12-я, 26-я и 76-я минуты). Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел матч в запасе.

«Аталанта» впервые в своей истории завоевала еврокубок. До этого лучшим результатом клуба был четвертьфинал Лиги чемпионов в 2020 году.

Для 28-летнего Миранчука этот трофей стал первым в европейской карьере. Он стал первым с 2016 года российским футболистом, выигравшим еврокубок.

«Байер» потерпел первое поражение в сезоне-2023/2024. Немецкая команда прервав рекордную беспроигрышную серию из 51 матча.