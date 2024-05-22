Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:04, 22 мая 2024Мир

Байдена обвинили в отправке оружия для Украины другим получателям

Politico: республиканцы обвинили Байдена в отправке оружия Кении вместо Украины
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Республиканцы Майкл Маккол и Джим Риш, занимающие должности председателей комитета по иностранным делам Палаты представителей и Сената Конгресса соответственно, обвинили действующего президента страны Джо Байдена и его администрацию в отправке Кении оружия, которое предназначалось для помощи Украине. Об этом со ссылкой на письмо конгрессменов сообщает Politico.

Отмечается, что в состав пакета, который получили кенийские военные для борьбы с бандформированиями на острове Гаити, вошли боеприпасы, бронемашины и стрелковое вооружение на сумму до 60 миллионов долларов.

«Администрация [Байдена] в своих интересах спешит профинансировать неясную и неопределенную деятельность [кенийских войск] на Гаити без одобрения Конгресса», — говорится в письме. Законодатели также заявили, что сомневаются в успешности кенийского плана по борьбе с бандами в Гаити.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин обещал оказывать Киеву новую поддержку от США «неделя за неделей». «Мы продолжим одобрять значительные пакеты помощи Украине», — отметил он. Остин также пообещал передать Киеву столько оперативно-тактических ракет ATACMS, сколько Вашингтон сможет.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили сотни случаев заражения новым штаммом COVID-19. Чем он опасен?

      Зеленский рассказал о причинах не приглашать Россию на «саммит мира»

      Российская легкоатлетка-чемпионка рассказала о мыслях выступать за Казахстан

      Из Харьковской области эвакуировали более 10 тысяч жителей

      Ребенок мигрантов систематически избивал первоклассника в российском городе

      Россиян предупредили о всплеске мошенничества с арендой жилья

      Россияне раскрыли главный способ отслеживания своих расходов

      Названа стоимость новых российских автомобилей Volga

      На Украине призвали готовиться к территориальным потерям

      Минздрав России назвал сроки выпуска первого в мире препарата от редкой болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше