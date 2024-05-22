Байдена обвинили в отправке оружия для Украины другим получателям

Politico: республиканцы обвинили Байдена в отправке оружия Кении вместо Украины

Республиканцы Майкл Маккол и Джим Риш, занимающие должности председателей комитета по иностранным делам Палаты представителей и Сената Конгресса соответственно, обвинили действующего президента страны Джо Байдена и его администрацию в отправке Кении оружия, которое предназначалось для помощи Украине. Об этом со ссылкой на письмо конгрессменов сообщает Politico.

Отмечается, что в состав пакета, который получили кенийские военные для борьбы с бандформированиями на острове Гаити, вошли боеприпасы, бронемашины и стрелковое вооружение на сумму до 60 миллионов долларов.

«Администрация [Байдена] в своих интересах спешит профинансировать неясную и неопределенную деятельность [кенийских войск] на Гаити без одобрения Конгресса», — говорится в письме. Законодатели также заявили, что сомневаются в успешности кенийского плана по борьбе с бандами в Гаити.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин обещал оказывать Киеву новую поддержку от США «неделя за неделей». «Мы продолжим одобрять значительные пакеты помощи Украине», — отметил он. Остин также пообещал передать Киеву столько оперативно-тактических ракет ATACMS, сколько Вашингтон сможет.

