Бербок рассказала о распрях в правительстве ФРГ по помощи Украине ракетами

Глава МИД Бербок: у кабмина ФРГ нет решения по поставкам ракет Taurus на Украину

Кабмин Германии не имеет единой позиции по вопросу поставок крылатых ракет Taurus на Украину, поэтому правительство не может принять единое решение по отправке. Об этом в интервью Bild заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Хорошо известно, что у меня есть собственное мнение по этому поводу, и у канцлера [Олафа Шольца] есть свое мнение, что у нас в кабинете министров также есть разные мнения. Мы три партии в правительстве, и мы все должны принимать совместные решения, [но в данном случае] у нас его нет», — рассказала министр о процессе согласования поставок.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что правительство ФРГ не поставляет Киеву дальнобойные ракеты Taurus из-за нежелания ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму. «У Германии есть возможность предоставить эти дальнобойные ракеты, но она не позволяет использовать их для ударов по Крыму», — отметил он, и при этом призвал остальные страны последовать примеру Лондона и отправить Украине ракеты с разрешением наносить удары по территории России, в том числе и по Крыму.