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08:40, 22 мая 2024Мир

Бербок рассказала о распрях в правительстве ФРГ по помощи Украине ракетами

Глава МИД Бербок: у кабмина ФРГ нет решения по поставкам ракет Taurus на Украину

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Кабмин Германии не имеет единой позиции по вопросу поставок крылатых ракет Taurus на Украину, поэтому правительство не может принять единое решение по отправке. Об этом в интервью Bild заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Хорошо известно, что у меня есть собственное мнение по этому поводу, и у канцлера [Олафа Шольца] есть свое мнение, что у нас в кабинете министров также есть разные мнения. Мы три партии в правительстве, и мы все должны принимать совместные решения, [но в данном случае] у нас его нет», — рассказала министр о процессе согласования поставок.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что правительство ФРГ не поставляет Киеву дальнобойные ракеты Taurus из-за нежелания ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму. «У Германии есть возможность предоставить эти дальнобойные ракеты, но она не позволяет использовать их для ударов по Крыму», — отметил он, и при этом призвал остальные страны последовать примеру Лондона и отправить Украине ракеты с разрешением наносить удары по территории России, в том числе и по Крыму.

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      Виктория Кондратьева
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