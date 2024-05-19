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13:35, 19 мая 2024Мир

В Британии назвали причину отказа Германии отправлять ракеты Taurus на Украину

Министр обороны Британии: ФРГ не поставляет Taurus ВСУ, не желая ударов по Крыму

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Правительство Федеративной республики Германия (ФРГ) не поставляет Киеву дальнобойные ракеты Taurus из-за нежелания ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью Sky News, которое опубликовано на YouTube.

«У Германии есть возможность предоставить эти дальнобойные ракеты, но они не позволяют использовать их для ударов по Крыму», — отметил он.

Британский министр, в свою очередь, призывает страны Европы последовать примеру Лондона и отправить Украине ракеты с разрешением наносить удары по территории России, в том числе и по Крыму.

1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченной беседы высокопоставленных немецких военных, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. 7 мая стало известно, что расследование по этому делу закрыли. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила это решение.

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      Игорь Дмитров
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