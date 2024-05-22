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20:26, 22 мая 2024Силовые структуры

Два уголовника обиделись на россиянина и забили его лопатами

В Бурятии два уголовника до смерти избили знакомого лопатами

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Республике Бурятия полиция задержала двух уголовников, подозреваемых в расправе над приятелем. Об этом в среду, 22 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 19 мая ранее судимые россияне 35 и 44 лет распивали алкоголь в компании 35-летнего знакомого. Мужчина грубо отозвался о приятелях, чем оскорбил их. Позже, когда ссора стала переходить в конфликт с рукоприкладством, обидчик попытался сбежать от нападавших. Но те догнали его возле ограды дома, где повалили на землю и, вооружившись лопатой и деревянным черенком, принялись избивать. Тот получил многочисленные травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу и о помещении их в СИЗО на время расследования.

3 мая в Чебаркуле Челябинской области вернувшийся из зоны специальной военной операции (СВО) рецидивист Иван Кумов избил местного жителя Алексея Худякова — ветерана боевых действий в Чечне.

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      Владимир Седов
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