Ключевой олигарх 90-х раскрыл детали вывода своих денег в офшоры

Основатель ЮКОСа Ходорковский рассказал о выводе своих денег в офшоры

Основатель ЮКОСа и ключевой олигарх 1990-х Михаил Ходорковский (внесен в список иностранных агентов) заявил, что, если бы тогда у него была возможность вывести все деньги в офшоры, чтобы минимально платить налоги, он бы это сделал. Об этом он порассуждал в интервью Юрию Дудю (внесен в список иностранных агентов), беседа опубликована на YouTube-канале журналиста.

«Если бы [в 90-е] у меня была возможность вывести всю прибыль в офшоры, чтобы минимально платить налоги, то в тот момент я бы это, конечно, сделал. Такой возможности не было», — сказал он.

Предприниматель утверждает, что он не выводил все деньги в офшоры из-за понимания ответственности перед жителями городов, в которых он работал, и из-за того, что налоги, которые платили олигархи, влияли на формирование федерального бюджета страны.

В ходе интервью Ходорковский вспомнил, что в 90-е ему и другим олигархам приходилось предоставлять отчетность, где видны все офшоры и внутренние операции, а также договариваться с Минфином о предоставляемых государству налогах. При этом он затруднился ответить, какая часть прибыли конкретно была выведена в офшоры.

Ходорковского, который провел в заключении десять лет по делам компании ЮКОС, впоследствии ликвидированной, помиловали в декабре 2013 года. Вскоре после этого он покинул Россию.

В 2015 году его объявили в международный розыск. Тогда он проходил по делу о причастности к расправе над мэром Нефтеюганска Владимиром Петуховым и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина.

В мае 2022 года Ходорковского внесли в реестр иностранных агентов. 9 января 2024 года МВД России переобъявило его в розыск после возбуждения дела о дискредитации Вооруженных сил России.