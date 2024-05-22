Мать экс-командующего 58-й армией ВС России высказалась о мотиве ареста сына

Мать экс-командарма 58-й армией Попова заявила, что арест стал местью за правду

Арест экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России (ВС РФ) Ивана Попова стал местью за правду. О таком мотиве высказалась мать генерала в беседе с порталом V1.ru.

Женщина отметила, что ее сына пытались уволить из ВС РФ. Она не верит в вину высокопоставленного военного.

«Столько ребят за него, столько благодарили его за то, как он людей бережет. И чтобы он был замешан в какой-то коррупции? Да кто в это поверит? Где доказательства?» — заявила мать Попова.

Россиянка призналась, что командарм довольно остро заявлял о существующих проблемах в армии. По словам женщины, Попов жалел, что позволил себе критические высказывания. «Его после Украины сняли с 58-й армии и отправили в Сирию на четыре месяца. Потом вызвали в штаб. Он думал, какое-то предложение поступит, а ему сказали: "Нет в России места для вас". И не стали продлевать контракт», — поделилась мать.

До этого отец генерала Попова, комментируя арест сына, допустил, что того пытаются подставить.

Об аресте Ивана Попова стало известно 21 мая. Экс-командующего 58-й армией заподозрили в продаже гуманитарной помощи. Его заключили под стражу на два месяца. Адвокат генерала подчеркнул, что его подзащитный ни в чем не виновен.