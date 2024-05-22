Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:29, 22 мая 2024Забота о себе

Мужчин предупредили о грозящей импотенцией привычке

Уролог Богатырев: ношение тесного нижнего белья может привести к бесплодию

Фото: Fantastic Studio / Shutterstock / Fotodom

Ношение узкого нижнего белья может спровоцировать у мужчин проблемы с сексуальным здоровьем, предупредил уролог-андролог Артур Богатырев. Его слова приводит «Газета.Ru».

Богатырев объяснил, что тесное нижнее белье приводит к перегреву тестикул, что вызывает снижение выработки тестостерона. По словам врача, при сидячем образе жизни эта привычка может привести к застою крови в венозном сплетении вокруг яичек. Со временем это состояние грозит атрофией тестикул, ухудшением показателей спермограммы, а в крайних случаях — бесплодием и импотенцией, предупредил уролог.

Чтобы не навредить интимному здоровью, Богатырев посоветовал носить нижнее белье свободного кроя — семейные трусы или боксеры. Также он отметил, что мошонка может перегреваться по ночам, особенно если спать в белье и под одеялом. «Когда мошонка находится в свободном состоянии и не сжата, кровоток в яичках улучшается», — заключил врач.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023

Ранее уролог Карен Мкртчян рассказал, что ношение узкого белья может спровоцировать у мужчин эпидидимит. По его словам, состояние часто сопровождается болезненностью и опухолью мошонки.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии признали уничтожение Россией секретных баз наемников на Украине

      Бывшего вице-премьера российского региона взяли под стражу за взятки

      Рита Дакота ответила на слухи о пластике

      Россиянам раскрыли распространенную ошибку при похудении

      В деревьях Приморья нашли вещество против распространенного заболевания

      Поражение России в украинском конфликте сочли невыгодным для США

      Эксперты назвали главные тренды дизайна интерьеров

      Власти взяли паузу в вопросе о пошлинах на вино из стран НАТО

      Россиян успокоили по поводу роста цен на чай

      Пенсионер поехал в путешествие всей жизни с женой и не выжил при турбулентности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше