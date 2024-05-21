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08:30, 21 мая 2024Забота о себе

Мужчинам указали на главную причину болезненной припухлости мошонки

Уролог Мкртчян назвал тесную одежду и инфекции причинами припухлости мошонки

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Одной из самых распространенных причин припухлости мошонки является эпидидимит, возникающий из-за бактерий, инфекций, ношения тесной одежды, рассказал член Российского общества урологов, уролог, андролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Карен Мкртчян. Об этом состоянии врач рассказал «Ленте.ру».

По словам Мкртчяна, эпидидимит встречается у каждых 25–65 мужчин на десять тысяч человек взрослого населения. Врач назвал и средний возраст пациентов — 18-39 лет.

Уролог указал, что воспаление придатка яичка развивается из-за попадания в него бактерий, грибков и вирусов из уретры или мочевого пузыря. Пациенты с сахарным диабетом, иммунодефицитом и другими хроническими заболеваниями сталкиваются с этой проблемой чаще других.

Воспаление могут спровоцировать и некоторые другие факторы, продолжил Мкртчян. Среди них он выделил передающиеся половым путем инфекции, запущенный простатит, цистит, проблемы с мочеиспусканием из-за сдавления уретры и других механических факторов, а также сосудистые, неврологические, эндокринные болезни.

Воспаляться яичко и мошонка могут и из-за тесной одежды, сидячего образа жизни, хронического простатита

Карен Мкртчянуролог

Мкртчян предупредил, что при первых появлениях неприятных симптомов, болевых ощущениях в области мошонки следует немедленно обратиться к врачу для проведения диагностики и лечения, поскольку при запущенной форме заболевания могут развиться опасные осложнения, приводящие к бесплодию и даже потере органа.

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      Вера Владзиевская
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