На Украине оценили шансы Ермака стать президентом вместо Зеленского

Медведчук исключил, что президентом вместо Зеленского станет его советник Ермак

Председатель совета движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук оценил, может ли занять пост президента страны советник действующего главы государства Владимира Зеленского Андрей Ермак. Его слова приводит РИА Новости.

Медведчук исключил такую возможность. «Нет, это полностью исключено в соответствии с действующим законодательством Украины», — подчеркнул он.

Политический деятель объяснил, что в условиях отсутствия правомочного президента Украины его полномочия может выполнять только председатель Верховной Рады. Об этом гласят статьи 106 и 112 Конституции страны.

20 мая истек срок полномочий Зеленского на посту президента.

В ноябре 2023 года депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ приняли для того, «чтобы не раскалывать страну и нацию».