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14:19, 22 мая 2024Бывший СССР

На Украине приняли законопроект об усилении борьбы с кол-центрами мошенников

Рада в первом чтении приняла закон об усилении борьбы с кол-центрами мошенников

Фото: Julian Hochgesang / Unsplash

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об усилении борьбы с мошенническими кол-центрами на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что документ предлагает дополнить Уголовный кодекс республики такими статьями, как 190-1 («Электронно-коммуникационное мошенничество») и 255-4 («Создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней»). Таким образом власти страны планируют усилить борьбу с незаконными организациями, которые занимаются выманиванием денег у людей.

В мае 2023 года в Верховной Раде Украины появилась комиссия по расследованию работы мошеннических финансовых организаций, в том числе незаконных кол-центров и финансовых пирамид. До этого зампред Сбербанка Станислав Кузнецов назвал город Днепропетровск (украинское название — Днепр) мировой столицей мошеннических кол-центров.

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      Георгий Нестеров
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