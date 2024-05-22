На Украине приняли законопроект об усилении борьбы с кол-центрами мошенников

Рада в первом чтении приняла закон об усилении борьбы с кол-центрами мошенников

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об усилении борьбы с мошенническими кол-центрами на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что документ предлагает дополнить Уголовный кодекс республики такими статьями, как 190-1 («Электронно-коммуникационное мошенничество») и 255-4 («Создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней»). Таким образом власти страны планируют усилить борьбу с незаконными организациями, которые занимаются выманиванием денег у людей.

В мае 2023 года в Верховной Раде Украины появилась комиссия по расследованию работы мошеннических финансовых организаций, в том числе незаконных кол-центров и финансовых пирамид. До этого зампред Сбербанка Станислав Кузнецов назвал город Днепропетровск (украинское название — Днепр) мировой столицей мошеннических кол-центров.