Названы способы ускорить заживление ран после травм

Хирург Громова посоветовала использовать специальные повязки для заживления ран

Для быстрого заживления ран необходимо их правильно дезинфицировать и использовать специальные повязки, посоветовала пластический хирург Ольга Громова. Способы ускорить процесс заживления врач назвала в комментарии для «Ленты.ру».

По словам Громовой, неглубокие царапины заживают в течение трех-пяти дней, более глубоким необходимо до двух недель. Заживление серьезной травмы может потребовать месяц и более. «Есть несколько причин длительного заживления ран: пожилой возраст, лишний вес или его недостаток, курение, инфицирование, рак, сердечная недостаточность, недостаток витаминов, сахарный диабет и иммунодефициты», — перечислила врач.

Для ускорения заживления ран хирург рекомендовала их в первую очередь правильно дезинфицировать. Она подчеркнула, что просто смыть кровь и наложить повязку недостаточно, необходимо снижать риск попадания в поврежденные ткани инфекции. Для этого нужно удалить из раны загрязнения (землю, занозы, пыль), причем в домашних условиях можно избавиться только от поверхностных загрязнений. Глубокие раны очищают в стационаре, предупредила пластический хирург.

Затем необходимо обеззаразить рану антисептиком, лучше всего сделать это перекисью водорода или хлоргексидином. Поверхность кожи вокруг поражения можно обработать йодом или зеленкой Ольга Громова пластический хирург, офтальмолог

Накладывать повязку, продолжила собеседница «Ленты.ру», следует только после дезинфекции. Если же повязка не останавливает кровотечение в течение длительного времени, нужно обратиться за медицинской помощью. К тому же, по ее словам, можно приобрести повязки, уже пропитанные лечебными растворами.

Также для ускорения заживления следует пользоваться специальными ранозаживляющими кремами, они помогают регенерации тканей и оказывают антибактериальный эффект.

Ускорить регенерацию ран способны и аппаратные методики: физиотерапия, микротоки, фотодинамическая терапия. Назначения на эти процедуры делает врач Ольга Громова пластический хирург, офтальмолог

«Если же рана начала воспаляться, вокруг нее развился отек вокруг или поднялась температура, необходимо незамедлительно обращаться к врачу», — заключила хирург.

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