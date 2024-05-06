Россиянкам указали на выдающие сделанные губы признаки

Мода на огромные губы давно прошла и встретить их можно лишь у отдельных женщин, рассказала пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова. В комментарии «Ленте.ру» она указала россиянкам на признаки, выдающие контурную пластику.

Первым делом Байрамукова обратила внимание на то, что в детстве почти все дети имеют пухлые губы, но постепенно они теряют объем, а кожа — эластичность. По этой причине, по словам врача, знаменитости в возрасте, уверяющие, будто их губы не сделанные, а пухлые от природы, лукавят.

Буквально сразу после подросткового возраста, примерно в 22-23 года, губы начинают терять объем. К 30 годам они уже оставляют желать лучшего, а к 40-45 былого объема нет и в помине Мадина Байрамукова пластический хирург

Пластический хирург подчеркнула, что обычно чем полнее губы были в юности, тем сильнее заметны на них возрастные изменения. Они теряют тонус, их поверхность покрывается сеточкой морщин. «Если вы видите даму старше 35-40 лет и у нее наполненные, с хорошим тургором губы без морщин, можете быть уверены, что она проводила инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты», — заявила Байрамукова.

С возрастом контур губ становится расплывчатым, поэтому четкий контур у женщин зрелого возраста также может быть признаком того, что она частый клиент косметолога, заключила специалистка.

Ранее Мадина Байрамукова назвала некоторые популярные бьюти-процедуры бессмысленными. В первую очередь врач призвала отказаться от химических пилингов.