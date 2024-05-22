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18:51, 22 мая 2024Мир

Нетаньяху назвал признание Палестины наградой за терроризм

Нетаньяху: признание рядом стран Палестины является наградой за терроризм
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху . Фото: Debbie Hill / AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил признание рядом стран государственности Палестины, назвав этот шаг наградой за терроризм. Об этом сообщает ТАСС.

«Намерение ряда европейских стран признать палестинское государство — это награда за терроризм», — заявил Нетаньяху.

Он добавил, что «80 процентов палестинцев» с Западного берега реки Иордан поддерживают нападение палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль, осуществленное 7 октября 2023 года. По мнению премьера, «этому злу нельзя предоставлять государство».

Ранее Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством. Соответствующее решение вступит в силу 28 мая.

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      Елизавета Мытарева
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