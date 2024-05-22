Описаны разрушения после атаки беспилотников на Новороссийск

Администрация Новороссийска: из-за атаки беспилотников повреждены 17 квартир

В Новороссийске после атаки беспилотников, которые ударили по городу на черноморском побережье 17 мая, зафиксировали повреждения в частных домах и квартирах. Об этом сообщили в администрации российского города, передает ТАСС.

«Частых домовладений пострадало 12, квартир в многоквартирных домах — 17. Всего проживает в этих домах и квартирах 80 человек», — сообщили власти. Они пообещали восстановить все повреждения и оказать помощь тем жителям, чье жилье оказалось частично разрушено или повреждено в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Новороссийск в ночь на 17 мая пытались атаковать более 10 беспилотников. В городе тогда объявляли воздушную опасность и прекращал работать общественный транспорт. После падения дронов, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, произошли «локальные возгорания». Предварительно, никто из жителей не пострадал.

По неофициальным данным, ВСУ пытались атаковать морской порт и нефтебазу в Новроссийске. Летательные аппараты упали на территории предприятия в «Импортпищепром», нефтеперерабатывающего завода «Газпром» в Кирилловке, нефтебазы «Грушевая балка» и мазутного терминала порта.

Согласно информации Минобороны России, той ночью Краснодарский край пытались атаковать 44 беспилотника. Кроме того, еще 51 беспилотник уничтожили и перехватили над Крымом, шесть — над Белгородской областью, один — над Курской областью.