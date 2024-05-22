Покушение на премьера Словакии захотели переквалифицировать на теракт

Генпрокурор Словакии: покушение на Фицо может быть переквалифицировано на теракт

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо может быть переквалифицировано из попытки преднамеренного убийства на теракт. Такое заявление сделал генеральный прокурор Марош Жилинка, сообщает ТАСС.

«Общественность спрашивает, почему это преступление не квалифицируется как теракт», — отметил генпрокурор, добавив, что он не исключает такую квалификацию на основе улик.

15 мая премьера Фицо ранили при стрельбе на месте выездного заседания правительства в городе Гандлова. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, после чего политика госпитализировали.

Специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил в СИЗО напавшего на премьера писателя Юрая Цинтулу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство первой степени по мотиву мести.