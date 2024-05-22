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12:34, 22 мая 2024Мир

Покушение на премьера Словакии захотели переквалифицировать на теракт

Генпрокурор Словакии: покушение на Фицо может быть переквалифицировано на теракт
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо может быть переквалифицировано из попытки преднамеренного убийства на теракт. Такое заявление сделал генеральный прокурор Марош Жилинка, сообщает ТАСС.

«Общественность спрашивает, почему это преступление не квалифицируется как теракт», — отметил генпрокурор, добавив, что он не исключает такую квалификацию на основе улик.

15 мая премьера Фицо ранили при стрельбе на месте выездного заседания правительства в городе Гандлова. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, после чего политика госпитализировали.

Специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил в СИЗО напавшего на премьера писателя Юрая Цинтулу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство первой степени по мотиву мести.

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      Лина Пивоварова
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