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21:59, 22 мая 2024Россия

Полковник указал на нестыковку в деле генерала Попова

Полковник в отставке Тимошенко указал на нестыковку в деле генерала Попова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В обвинениях против экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России (ВС РФ) Ивана Попова в мошенничестве с двумя тысячами тонн металла имеется нестыковка. На это в комментарии News.ru обратил внимание полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Он отметил, что для вывоза такого объема металлоконструкций необходимо полторы сотни грузовиков и большое число личного состава, и эта афера не могла остаться незамеченной.

Кроме того, считает эксперт, столько металла вообще не нужно для создания укреплений. Также Тимошенко указал, что если речь идет о металлической арматуре, то она была потрачена для фортификаций на запорожском направлении.

Об аресте генерал-майора Попова стало известно 21 мая. Его заподозрили в хищениях при возведении линии обороны в зоне специальной военной операции, ущерб от которых следствие оценивает в 100 миллионов рублей.

Мать генерала допустила, что арест Попова стал местью за правду. Она напомнила, что командарм довольно остро заявлял о существующих проблемах в армии. По словам женщины, Попов жалел, что позволил себе критические высказывания.

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      Марина Совина
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