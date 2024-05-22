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16:49, 22 мая 2024Силовые структуры

Помощник российского депутата получил 12 лет колонии за педофилию

В Новосибирской области помощник депутата получил 12 лет колонии за педофилию
Начало событий в новости Помощника российского депутата арестовали по подозрению в педофилии

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Новосибирской области Краснозерский районный суд приговорил помощника депутата заксобрания региона к 12 годам лишения свободы за педофилию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Мужчина признан виновным по статье о совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних. Во время заседания фигурант свою вину не признал.

Как установил суд, потерпевшие — двое детей, не достигшие 14 и 16 лет.

28 июня 2021 года стало известно об аресте фигуранта. Он являлся помощником депутата заксобрания Новосибирской области Дениса Субботина.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали президента федерации кикбоксинга Сочи 39-летнего Амаяка Давыдова по подозрению в растлении сына.

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      Анна Габай
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