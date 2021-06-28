Помощника российского депутата арестовали по подозрению в педофилии

Краснозерский районный суд Новосибирской области арестовал помощника депутата регионального заксобрания по подозрению в педофилии. Об этом сообщает ТАСС.

Мера пресечения мужчине избрана на два месяца до 25 августа. Ему вменяются преступления, предусмотренные статьями 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 УК РФ («Развратные действия»).

Потерпевшие двое детей, не достигшие 14 и 16 лет.

Подозреваемому 38 лет, он работал помощником депутата заксобрания Новосибирской области Дениса Субботина с осени 2020 года. Его задержание парламентарий подтвердил.