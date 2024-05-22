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11:37, 22 мая 2024Интернет и СМИ

Популярная в России блогерша рассказала о гигантском заработке

Блогерша Ивета Кочконян рассказала, что работа приносит ей гигантские деньги

Кадр: «Луиза SmileStudio» / YouTube

Популярная в России блогерша Ивета Кочконян рассказала о гигантском заработке. В интервью для шоу «Луиза SmileStudio», выпуск которого доступен на YouTube, она заявила, что работа приносит ей большие деньги.

«Блог приносит гигантские деньги, я не буду скрывать», — сказала Кочконян. По ее словам, одна реклама в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) стоит от 100 до 170 тысяч рублей. «Оттуда у нас уходит 15 процентов — менеджеру, девять процентов — налог, остальное — мое, то есть это очень прекрасная сумма», — пояснила она.

«Но не всегда, когда у меня есть сторис, это реклама», — добавила блогерша. Она объяснила, что иногда рекламирует аккаунты своих друзей бесплатно.

Ранее популярная блогерша Карина Каспарянц также раскрыла свой заработок. Она сообщила, что заработала вместе с мужем Оском Маркаряном за 2021 год более миллиона долларов. «Сейчас, честно скажу, денег становится больше», — отметила она. При этом блогерша отказалась озвучивать точную сумму своего заработка.

На блог Иветы Кочконян в TikTok подписано более пяти миллионов пользователей, в Instagram — более 1,4 миллиона пользователей. Блогерша прославилась в сети благодаря семейному контенту.

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      Олег Давыдов
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