Выросшая в религиозной семье порноактриса рассказала о строгом воспитании

Известная американская порноактриса Мэдисон Морган рассказала, что выросла в религиозной семье. Об этом она заявила в подкасте Pillow Talk, запись которого доступна на YouTube.

Морган сообщила, что ее родители состояли в некой христианской организации, которая, по ее мнению, была похожа на культ. Она отметила, что также училась в частной христианской школе.

Порноактриса указала, что строгое воспитание напрямую повлияло на то, что она в итоге стала вести активную половую жизнь. «Когда людей настолько подавляют в сексуальном плане, они становятся склонны к тому, чтобы начать вытворять нечто странное», — рассудила она.

Ранее американская порноактриса, известная как Slim Thick Vic, заявила, что выросла в секте. Она раскрыла, что в то время не могла свободно принимать решения и у нее практически не было опыта жизни в реальном мире.