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20:43, 22 мая 2024Россия

Россияна Марковская покинула Минобороны. Она стала личным пресс-секретарем Шойгу в 26 лет

Пресс-секретарь главы МО России Россияна Марковская уволилась с поста

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская сообщила об уходе с поста. 33-летняя специалистка работала с экс-министром обороны, секретарем Совбеза Сергеем Шойгу, на протяжении семи лет — с ноября 2017 года. На тот момент ей было 26 лет.

Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью

Россияна Марковскаяпресс-секретарь министра обороны России

По словам Марковской, ее увольнение связано с переходом на новую должность, однако она не уточнила какую.

До Минобороны Марковская работала журналисткой

Согласно информации на сайте Минобороны, Марковская родилась 6 января 1991 года. После окончания факультета журналистики Дальневосточного федерального университета она работала корреспондентом ГТРК «Владивосток», телеканала «Звезда» и «Известий».

С приходом в Минобороны журналистка получила чин Государственного советника Российской Федерации 2-го класса, что соответствует воинским званиям подполковника и капитана 2-го ранга.

Отмечается, что Марковская заняла должность пресс-секретаря министра обороны после того, как ее предшественница Дарья Затулина ушла в декрет.

Фото: @_rossiyana_

Марковская работала с личным архивом Шойгу и организовывала его интервью

В 2019 году Марковская, отвечая на вопрос, было ли у нее предварительное собеседование в Минобороны, сказала, что «утверждение на столь высокую и ответственную должность — это процесс не одного дня или недели».

Также она сообщила, что ее работа заключалась в организации информационного сопровождения деятельности министра, интервью, переговоров и программ с его участием. Также она занималась личным архивом Шойгу.

В том же интервью Марковская призналась, что мужчины в военной форме и с цветами в руках ее обезоруживают.

Ранее в России предрекли чистки среди «27-летних генералов»

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров ранее предрек чистки в Минобороны среди «27-летних генералов» с приходом на пост главы ведомства Андрея Белоусова.

Кого конкретно Гончаров имел в виду, неизвестно. Однако эксперт обратил внимание на то, что, если молодые сотрудники «не смогут продолжать работу, это не проблема Белоусова».

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      Анастасия Яланская
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